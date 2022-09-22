ВСУ ударом по рынку в Донецке убили шесть мирных граждан

Среди них - двое подростков

В Донецке жители несут цветы к Центральному рынку, по которому в разгар дня ударила украинская артиллерия. По последним данным, погибли шесть человек, включая детей. Еще семеро получили ранения. Установлено - били из высокоточных американских установок HIMARS. Гражданские объекты стали целями националистов также в Херсонской и Запорожской областях. В их числе район АЭС. Как сообщили в нашем Минобороны, ответным огнем подразделения националистов, которые обстреливали станцию, подавлены.

Шесть погибших, среди которых - двое подростков. И эти данные могут быть не окончательными. Таков результат подлого удара ВСУ по крытому рынку в Донецке. В момент, когда там было много людей. Первая мина разорвалась на дороге рядом с городским автобусом. Машина выгорела дотла. Погибли водитель и пассажиры. Осколком убило продавщицу цветов - сегодня она впервые вышла на работу. Второй снаряд разорвался у входа на крытый рынок. Рядом столовая. По словам работников рынка, если бы удар пришелся на обеденное время, жертв было бы в десятки раз больше.

Били из РСЗО HIMARS 155-миллиметровыми снарядами. У этих боеприпасов высокая точность, а значит, это не случайное попадание. Рынок и все посетители на нем были целью националистов. После первого попадания началась паника. Люди спасались в подземном переходе, подъездах и подвалах.

"Я встретила клиента, поворачиваюсь, смотрю, по переходу люди бегут. И вот эти прилеты", - рассказывает местная жительница.

В Херсоне украинские войска обстреляли набережную паромной переправы. Жертв нет, так как причал в момент удара не работал. Однако повреждена баржа, которая перевозила людей и продукты через Днепр. Один снаряд упал рядом с пожарной частью МЧС. В момент прилета все сотрудники были на выезде.

По расчетам ВСУ работают наши РСЗО "Смерч". В первую очередь уничтожают батальоны тяжелой техники и конвои с боеприпасами для дальнобойных орудий.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков: "Высокоточными ракетами воздушного базирования поражен временный пункт дислокации 17-й танковой бригады и склад боеприпасов 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики. В результате ударов уничтожено более 90 украинских военнослужащих, 15 единиц военной техники и свыше тысячи боеприпасов к минометам".

В результате боевого столкновения ВСУ с российскими десантниками противник не только потерял больше половины личного состава, но еще и оставил для наших бойцов несколько подарков - украинский БТР, доработанный иностранным вооружением, а также БМП европейского производства.

"БТР оставили, бежав. Оставили там одежду, куртки. То есть как трусы. На сегодняшний день спокойно восстанавливаем, осваиваем. Готовимся принять его в бою. Весь заряжен. Максимум сделали по одному выстрелу и бежали", - сообщил Александр, заместитель командира батальона.

На одном из полигонов в зоне проведения специальной военной операции постоянно проходят подготовку новые экипажи танков и БМП. Задача этих бронемашин - поддерживать мотострелковые отряды во время наступления. Новобранцы отрабатывают навыки вождения, а также стрельбу с места и в движении.

"Меня обучали на оператора наводчика. Главное - слушать и смотреть. Быстро схватывать на лету, чтобы понимать представление вот этого. Ну и, конечно, разборка, сборка всего этого, чтобы оружие было исправно", - рассказал Геннадий, военнослужащий Минобороны России.

Набраться необходимого опыта бойцы успевают за 10 дней. За последние три недели инструкторы учебного центра подготовили уже больше полусотни новых экипажей.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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