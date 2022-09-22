"Цель Запада очевидна": ключевые заявления Лаврова на заседании в ООН

США и их союзники восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима

Вашингтон и его партнеры при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима и пытаются представить агрессию Москвы как первичную причину всех бед. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН. Цель таких действий очевидна: истощить и ослабить Россию. В связи с этим министр еще раз подчеркнул, что начало специальной военной операции на Украине было неизбежно.

Впервые за последние годы иностранные члены Совбеза вдруг обеспокоились судьбами жителей ДНР и ЛНР. Правда, не в контексте того террора и репрессий, которые устраивал им Киев. О народе Донбасса вспомнили, когда тот заговорил о своем праве на самоопределение. Полностью в соответствии с международными нормами и уставом ООН. Особенно странно возмущение по поводу самой демократической процедуры волеизъявления звучит от представителей Великобритании и США.

"Проведение референдумов является очередной опасной эскалацией и отказом от дипломатии. Референдумы проводятся по крымскому сценарию. Как и в случае с Крымом, важно, чтобы все государства - члены ООН отвергли референдум и безоговорочно заявили, что вся украинская территория является и будет оставаться частью Украины", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Накануне этого заявления там же на полях ООН президент Сербии Александр Вучич ткнул западных лидеров носом в их же двойные стандарты. Когда у Белграда отрывали Косово, где проживало множество этнических сербов, а Сербия пыталась защитить свою территориальную целостность и свой народ, на нее совершили нападение страны НАТО. Без санкции Совбеза ООН. Когда же Киев пытается насильно удержать не желающие жить под его юрисдикцией регионы, альянс встает на его защиту, отказываясь признавать ЛДНР. В отличие от Косова.

Несколько листов в руках у Сергея Лаврова - хроника преступлений киевского режима: от дискриминационных и откровенно нацистских действий и высказываний в адрес русскоязычных украинцев до сожжения людей в Доме профсоюзов и прямых угроз всем несогласным.

"Апофеозом стало интервью господина Зеленского 5 августа прошлого года, который посоветовал всем, кто чувствует себя русским, ради блага их детей и их внуков убираться в Россию. Уезжайте в Россию, сказал он. И мне кажется, те решения, которые сейчас приняли жители целого ряда областей Украины о проведении референдумов, это ответ на его пожелания", - подчеркнул Лавров.

Тоталитарное государство нацистского толка, где попираются нормы международного права. Это если вкратце об Украине - по словам Лаврова. Реакции международного сообщества не было ни когда Киев просто плевал на подписанные Минские соглашения, ни когда перебрасывал к границам самопровозглашенных республик стотысячную армию, чтобы стереть ненавистный режиму ЛДНР с лица земли. Засуетились только, когда Россия встала на защиту Донбасса, а вместе с ним - и своего суверенитета. Правда, усилия коллективного Запада направлены отнюдь не на урегулирование конфликта.

"На этом фоне особенно цинична позиция тех государств, которые накачивают Украину оружием и военной техникой, обучают персонал вооруженных сил этой страны. Цель очевидна. Они ее не скрывают, они ее декларируют - максимально затянуть боевые действия, несмотря на жертвы и разрушения, для того, чтобы истощить и ослабить Россию. Такая линия означает прямую вовлеченность стран Запада в украинский конфликт, делает его стороной. Преднамеренное разжигание этого конфликта коллективным Западом тоже остается безнаказанным. Ну, действительно, не будете же вы, господа, сами себя наказывать", - продолжил Лавров.

Еще факты: массированные обстрелы населенных пунктов Донбасса и радость Зеленского от эффективности западного оружия, которое бьет точно по гражданским объектам и убивает мирных жителей. Запрещенные противопехотные мины "Лепесток" в Донецке и пригородах. Обстрелы Запорожской АЭС, которые создают ядерную угрозу. Пытки пленных и внесудебные расправы. И еще много чего, что хорошо всем известно, но Запад пытается сделать вид, что не в курсе.

"США и их союзники при попустительстве международных правозащитных институтов восемь лет планомерно покрывают преступления киевского режима, выстраивая свою политику в отношении Зеленского, исходя из известного американского принципа: "Он, конечно, сукин сын, но он наш сукин сын", - указал глава российского МИД.

Российские следователи уже установили причастность более 220 нацистов, в том числе из высшего командования, к преступлениям против мирного населения. Все имена известны. А вот по трагедии в Буче, в которой обвинили Россию и наказали очередным пакетом санкций, до сих пор никакой конкретики.

"С тех пор как этот пропагандистский эффект был реализован, никто, кроме России, об этой Буче не вспоминает. Я еще раз хочу обратиться в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг - опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц", - сказал также Лавров.

Глава МИД Китая призвал Совбез занять объективную позицию по ситуации на Украине, поощрять прекращение огня и мирные переговоры. Индия поддерживает объективное расследование событий в Буче. Мексика предложила создать комитет по достижению мира на Украине. Но госсекретарь США четко обозначил планы Запада: мир если и будет, то только на условиях Киева.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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