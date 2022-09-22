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Прощай, легенда: стали известны подробности последнего матча Федерера

20:20
  • четверг
  • 22 сентября 2022

41-летний теннисист ранее объявил о завершении карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер сообщил в соцсетях, что проведет заключительный матч в карьере в паре. Напарником легендарного спортсмена станет его вечный соперник - испанец Рафаэль Надаль, с которым Федерер неоднократно сталкивался в решающих матчах главных теннисных турниров.

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Встреча состоится в пятницу в рамках турнира Кубок Лэйвера в Лондоне. Соперниками Федерера и Надаля станут американцы Джек Сок и Фрэнсис Тиафо.

41-летний Федерер ранее объявил о завершении карьеры. Его последний официальный матч датирован июлем 2021 года, когда он потерпел поражение от поляка Хуберта Гуркача в четвертьфинале Уимблдона.

Швейцарец 20 раз побеждал на турнирах "Большого шлема". Всего на его счету 111 титулов, в том числе золото Олимпиады в парном разряде.

Федерер и Надаль провели между собой 40 официальных матчей. По победам испанец впереди со счетом 24-16.

ВИДЕО: Лучшие моменты в карьере Роджера Федерера, 20-кратного победителя турниров серии "Большого шлема"

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