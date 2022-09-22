Горячая линия и кол-центр по частичной мобилизации заработали в России

Президент объявил частичную мобилизацию 21 сентября

Ответы на вопросы о частичной мобилизации в России можно будет получить на на горячей линии 122 и сайте "Объясняем.рф". Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам представителя правительства, в соответствии с указом президента и по поручению премьер-министра задействуют горячую линию 122. Служба развернута во всех регионах страны, готова к приему звонков, губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах.

Получить информацию о частичной мобилизации можно также через официальный ресурс правительства "Объясняем.рф".

Чернышенко призвал ориентироваться на официальные источники, не доверять слухам и непроверенной информации.

Кроме того, для оперативного решения и разъяснения вопросов, касающихся порядка проведения частичной мобилизации граждан, правительством Российской Федерации создан кол-центр. Как рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба российских вооруженных сил контр-адмирал Владимир Цимлянский, туда могут обращаться как представители организаций, так и граждане для получения необходимой информации, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября. Глава правительства Михаил Мишустин поручил организовать информирование граждан по вопросам частичной мобилизации с использованием имеющихся информационных ресурсов.

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