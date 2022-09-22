Предстоящий осенний призыв в ВС России не связан со спецоперацией

Об этом рассказали в Генштабе

Очередной осенний призыв в ряды Вооруженных сил России никак не связан с российской специальной военной операцией на Украине, все военнослужащие по призыву будут проходить службу только на территории нашей страны. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Представитель Генштаба подчеркнул, что предстоящий осенний призыв будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке.

Ожидается, что в рамках осеннего призыва в ряды российской армии придут 120 тысяч человек. При этом призывники, чей срок службы истек, будут своевременно уволены из Вооруженных сил и направлены к местам проживания, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что призывники не будут направляться ни в какие горячие точки, в том числе в зону боевых действий в рамках спецоперации. О том, что солдаты срочной службы не будут участвовать в спецоперации на Украине, говорил и президент России, верховный главнокомандующий российской армии Владимир Путин.

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