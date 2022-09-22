"Комики ходят к комикам": Захарова об участии Кулебы в Late Night Show

На серьезных площадках представителей киевского режима слушать перестали

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на появление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в американском Late Night Show в Нью-Йорке со Стивеном Кольбером.

"Комические, ситкомовского плана передачи - вот именно это и есть место, где должны присутствовать и выступать представители киевского режима, не в Совете Безопасности ООН, не в принципе на каких-то серьезных площадках. Они там везде были, их там пытались слушать и перестали слушать - теперь они взялись за глянцевые журналы, как вы знаете, позируют на обложках и ходят к американским комикам. Комики ходят к комикам", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия 1".

Как добавила дипломат, пока Кулеба был на Late Night Show, сами представители США, страны, которая десятилетиями поощряла беззаконие и безнаказанность на Украине, выступали в Совбезе ООН.

"Прекрасно, только начинать надо не с 2022 года, анализ ситуации должен идти как минимум с начала или с середины 2013 года", - уточнила Захарова.

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