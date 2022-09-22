ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Комики ходят к комикам": Захарова об участии Кулебы в Late Night Show

20:44
  • четверг
  • 22 сентября 2022

На серьезных площадках представителей киевского режима слушать перестали

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на появление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в американском Late Night Show в Нью-Йорке со Стивеном Кольбером.

"Собаки превыше всего": Захарова высмеяла "патриота" Кулебу
Кулеба призвал Запад к ответу

"Комические, ситкомовского плана передачи - вот именно это и есть место, где должны присутствовать и выступать представители киевского режима, не в Совете Безопасности ООН, не в принципе на каких-то серьезных площадках. Они там везде были, их там пытались слушать и перестали слушать - теперь они взялись за глянцевые журналы, как вы знаете, позируют на обложках и ходят к американским комикам. Комики ходят к комикам", - сказала спикер внешнеполитического ведомства в эфире канала "Россия 1".

Как добавила дипломат, пока Кулеба был на Late Night Show, сами представители США, страны, которая десятилетиями поощряла беззаконие и безнаказанность на Украине, выступали в Совбезе ООН.

"Прекрасно, только начинать надо не с 2022 года, анализ ситуации должен идти как минимум с начала или с середины 2013 года", - уточнила Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.