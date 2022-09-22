За мобилизованными россиянами сохранят рабочие места

Трудовые договоры будут считаться приостановленными

Российское правительство скорректировало особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, благодаря чему за гражданами, подпадающими под частичную мобилизацию, будут сохраняться рабочие места. Это утверждено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты, а их рабочие места будут сохранены.

Соответственно, мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы, сообщает "Интерфакс".

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, в свою очередь, заверил, что россияне, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, смогут вернуться на свои рабочие места на прежних условиях, сообщает РИА Новости.

Для разъяснения всех вопросов, связанных с частичной мобилизацией в России, создан кол-центр и горячая линия по номеру 122. Также задать вопросы по этой теме можно на портале "Объясняем.рф". Информирование граждан о частичной мобилизации осуществляется по поручению главы правительства Михаила Мишустина.

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