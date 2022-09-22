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За мобилизованными россиянами сохранят рабочие места

21:20
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Трудовые договоры будут считаться приостановленными

Российское правительство скорректировало особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 году, благодаря чему за гражданами, подпадающими под частичную мобилизацию, будут сохраняться рабочие места. Это утверждено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Минобороны представило разъяснения по мобилизации. Главное

Согласно документу, трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты, а их рабочие места будут сохранены.

Соответственно, мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы, сообщает "Интерфакс".

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, в свою очередь, заверил, что россияне, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, смогут вернуться на свои рабочие места на прежних условиях, сообщает РИА Новости.

Для разъяснения всех вопросов, связанных с частичной мобилизацией в России, создан кол-центр и горячая линия по номеру 122. Также задать вопросы по этой теме можно на портале "Объясняем.рф". Информирование граждан о частичной мобилизации осуществляется по поручению главы правительства Михаила Мишустина.

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