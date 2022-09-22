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Госсекретарь США счел частичную мобилизацию в России усилением эскалации

21:39
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Путин решил расширить боевые действия, утверждает Блинкен

Российские власти решением о проведении частичной мобилизации не снижают напряженность, а лишь усиливают эскалацию. Такое заявление в четверг, 22 сентября, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
Минобороны представило разъяснения по мобилизации. Главное

По утверждению главы Госдепартамента, президент России Владимир Путин решил расширить боевые действия на Украине своим решением "не отвести войска, а добавить еще 300 тысяч военных".

Блинкен также обвинил Москву в усилении эскалации из-за заявления Путина о готовности применять все имеющиеся средства для защиты России и ее населения, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. В Минобороны уточнили, что речь идет исключительно о резервистах, планируется призвать 300 тысяч представителей этой категории. В Кремле опровергли слухи о том, что президентский что указ о частичной мобилизации предусматривает возможность призыва в ряды Вооруженных сил до 1 млн человек.

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
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