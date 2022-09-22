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Джонсон перепутал Зеленского с Путиным

21:49
  • четверг
  • 22 сентября 2022

И быстро извинился

В ходе одного из публичных выступлений в Палате общин Великобритании бывший премьер-министр этой страны Борис Джонсон допустил в своей речи забавную ошибку.

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"Спасибо также вдохновляющему руководству Владимира Путина... вдохновляющему руководству Владимира Зеленского, простите меня", - сказал политик.

Реакция зала оказалась смешанной. Кто-то рассмеялся, кто-то - с недоумением стал озираться по сторонам.

Борис Джонсон оставил пост премьер-министра 6 сентября 2022 года. Его сменщицей стала Лиз Трасс, экс-глава МИД, которая уже пообещала в случае чего развязать ядерную войну.

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