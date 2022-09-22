Минпросвещения разработало проект перечня школьных учебников

Только эти учебники можно будет использовать в школах

Министерство просвещения России разработало проект перечня учебников, которые предлагается допустить к использованию в школах страны. Документ опубликован в четверг, 22 сентября.

В список включены учебники по основным общеобразовательным предметам: русский язык, литература, иностранный язык, математика, окружающий мир и другие, а также учебники по региональным языкам.

В случае утверждения перечня только эти учебники можно будет использовать при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, сообщается на официальном портале правовой информации.

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак ранее рассказал о новом учебнике по истории России. Политик отметил, что в стране выпустят "правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"