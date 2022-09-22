Боррель рассказал о подготовке нового пакета санкций против России

Уже введенные рестрикции в Брюсселе назвали очень эффективными

Совет ЕС изучает новый пакет санкций в отношении физических лиц и экономики России. Об этом в четверг, 22 сентября, рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Представитель официального Брюсселя отказался назвать потенциальных новых фигурантов черного списка Евросоюза. Что касается экономических санкций, они будут нацелены "на технологическую часть наших отношений с Россией".

По утверждению Борреля, санкционная политика является действенной — уже введенные в отношении России рестрикции "очень тяжелы и очень эффективны".

Европейский политик также вновь подтвердил приверженность Брюсселя поддержке Украины и готовность оказывать ей "политическое, военное и дипломатическое содействие", сообщает ТАСС.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал санкции самым мирным способом протеста против боевых действий, однако предостерег от эффекта бумеранга и подчеркнул, что "эти меры не должны ослаблять нас больше, чем тех, для кого они предназначены".

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