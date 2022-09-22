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Члены НАТО осудили референдумы в Донбассе и на Украине

22:34
  • четверг
  • 22 сентября 2022

Члены альянса заявили, что считают эти плебисциты нелегитимными

Члены Североатлантического альянса выступили с осуждением намерения провести референдумы по вопросу присоединения к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в регионах Украины, контролируемых российскими Вооруженными силами. Об этом говорится в заявлении членов НАТО, опубликованном в четверг, 22 сентября.
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В НАТО назвали запланированные в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях референдумы о вхождении в состав РФ "фиктивными" и "нелегитимными", нарушающими Устав ООН, а также заявили, что не собираются признавать результаты этих референдумов, считая их "аннексией" территорий.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, в свою очередь, призвал все государства отказаться признавать какие-либо результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщает РИА Новости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее уже заявлял, что Североатлантический альянс будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины нелегитимными. По словам политика, это "дальнейшая эскалация" конфликта между Россией и Украиной, а также "вопиющее нарушение международного права".

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