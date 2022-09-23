"Люди видят: Россия защищает": эксперт высказался о ситуации в Донбассе

Украина пытается убивать бывших сограждан

Какие настроения преобладают среди жителей освобождённых от националистов территорий в преддверии голосования? Что противопоставить пропагандистским атакам со стороны украинских властей и их западных покровителей? И есть ли надежда, что итоги референдумов заставят Киев вернуться за стол переговоров?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти и другие вопросы с политологом Александром Асафовым.

"Избирательная слепота западных политиков и СМИ – притча во языцех. Мы видим, как Украина себя ведет к своим уже бывшим согражданам. Достаточно однозначно. Она пытается их убить, сделать их жизнь невыносимой. И люди делают однозначный вывод. Они понимают, что Россия приходит налаживать мирную жизнь, Россия защищает", - заявил он.

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