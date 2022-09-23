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На освобожденных территориях стартовали исторические референдумы

08:08
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Голосование продлится 5 дней

Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации проходят в пятницу в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Они продлятся пять дней, сообщает "ТВ Центр".
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В целях обеспечения безопасности до вторника люди будут голосовать на дому. А 27 сентября - этот день объявлен на освобождённых территориях выходным - жители смогут заполнить бюллетени на избирательных участках. Там уже работают российские сапёры, они тщательно обследуют помещения на наличие взрывоопасных предметов.

Работники избиркомов с переносными урнами для голосования будут проводить поквартирный обход. Высказать своё мнение смогут и те, кто сейчас с оружием в руках защищает родные земли от неонацистов.

Принять участие в референдуме смогут и беженцы, которые уехали В Россию, спасаясь от украинских радикалов. Для них в регионах открыты сотни участков. Наблюдать за ходом голосования будут представители из стран Европы, Азии и Африки. Результаты референдумов, как ожидается, объявят уже 28 сентября.

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