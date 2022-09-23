Минобороны продемонстрировало работу "Градов"

РСЗО применяется в зоне спецоперации

Наше Минобороны опубликовало новые кадры из зоны проведения специальной операции по защите республик Донбасса.

Расчёты самоходных реактивных систем залпового огня "Град" наносят артиллерийские удары по позициям националистов. 122-миллиметровые снаряды - успешно уничтожают командные пункты и укрепления, а также миномётные батареи и живую силу противника.

Для корректировки огня и контроля поражения целей наши военные используют беспилотники. После артиллерийского залпа экипажи оперативно меняют позицию орудия, чтобы перезарядить его и не попасть под ответный удар боевиков.

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