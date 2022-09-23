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Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

08:39
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Они проявляют мужество и отвагу

В Минобороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма российских военнослужащих, которые участвуют в специальной операции по защите Донбасса.

Лейтенант Макар Шашков, действуя в составе разведгруппы, обнаружил замаскированные позиции неонацистов, которые готовили нападение на российских военнослужащих. Лейтенант Шашков оперативно и точно корректировал огонь наших артиллеристов, благодаря чему значительная часть группы националистов была уничтожена.

Благодаря грамотным расчётам младшего сержанта Сергея Ванчугова наши артиллеристы уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ. В том числе боевую машину РСЗО на огневой позиции - это сковало дальнейшие действия националистов, а наши подразделения смогли провести перегруппировку.

Капитан Владимир Шейн под плотным миномётным огнём противника руководил артиллерийским дивизионом. Благодаря действиям капитана Шейна украинские радикалы не смогли перейти в наступление - уничтожено две РСЗО, около десяти миномётов и не менее 20 неонацистов.

Старший сержант Баатр Эрдни-Горяев в составе автомобильной роты выполнял задачи по тыловому снабжению. Во время артобстрела старший сержант вывел из-под огня машины с боеприпасами, что позволило не допустить уничтожения пункта снабжения и своевременно обеспечить всем необходимым российские подразделения.

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