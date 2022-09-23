Взрыв прогремел в центре Мелитополя

В Запорожье началось голосование на референдуме

Взрыв прогремел утром 23 сентября в центре Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"В центральной части города прозвучал одиночный взрыв. Информация уточняется. Подробности позже", – написал Рогов в Telegram.

Позже Рогов уточнил в комментарии агентству РИА Новости, что взрыв был объемный. Причина его пока неизвестна. Он также напомнил, что в 8 утра в области началось голосование на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России.

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