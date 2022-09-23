ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Взрыв прогремел в центре Мелитополя

08:22
  • пятница
  • 23 сентября 2022

В Запорожье началось голосование на референдуме

Взрыв прогремел утром 23 сентября в центре Мелитополя. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

В Запорожье перед референдумом начались контртеррористические учения
ВКС России уничтожили цеха по ремонту HIMARS в Запорожье

"В центральной части города прозвучал одиночный взрыв. Информация уточняется. Подробности позже", – написал Рогов в Telegram.

Позже Рогов уточнил в комментарии агентству РИА Новости, что взрыв был объемный. Причина его пока неизвестна. Он также напомнил, что в 8 утра в области началось голосование на референдуме о вхождении Запорожской области в состав России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Саперы на месте взрыва
Саперы на месте взрыва
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.