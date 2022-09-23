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Кадыров заявил о перевыполнении в Чечне плана по призыву на 254%

08:32
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Кроме того, создан резерв из тысяч добровольцев

Чечня перевыполнила план призыва на 254% за счет формирования новых воинских подразделений. Об этом глава республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

"Все кандидаты на службу прошли через Военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации", - заявил Кадыров.

Кроме того, по словам главы Чечни, в республике создан резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На службу будут призывать тех, кто уже служил в армии, имеет нужную специальность и боевой опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в армию могут мобилизовать 300 тысяч человек.

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