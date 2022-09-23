Число случаев COVID-19 в мире превысило 614 миллионов

Скончались более 6,5 миллиона пациентов с коронавирусом

Число выявленных за время пандемии случаев COVID-19 в мире превысило 614 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной на утро 23 сентября, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 614 089 140. Скончались с начала распространения вируса в мире 6 533 920 пациентов с COVID-19.

Больше всего заболевших в США - 95 969 895. На втором месте Индия, где выявлено 44 558 425 случаев коронавируса. Далее следуют Франция и Бразилия, там зафиксировано соответственно 35 267 124 и 34 616 655 заболевших, сообщается на сайте университета.

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