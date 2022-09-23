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Путин пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии

08:51
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Разговор состоялся в четверг вечером

Владимир Путин побеседовал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен-Сальманом Аль-Саудом. Обсудили планы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию на мировом рынке нефти.

Для сохранения стабильности на нём решено и впредь придерживаться договорённостей в рамках соглашения "ОПЕК-плюс". Собеседники также выразили удовлетворение в связи с передачей саудовской стороне пленных иностранных граждан, которые незаконно участвовали в боевых действиях в Донбассе. Обмен состоялся при личном посредничестве наследного принца.

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