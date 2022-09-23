ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Главы МИД Франции и ФРГ запросили срочную встречу с Лавровым в ООН

09:07
  • пятница
  • 23 сентября 2022

При этом ЕС запретил своим членам двусторонние переговоры с Москвой

Главы МИД Франции и Германии настойчиво запрашивают встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Их не останавливает запрет Брюсселя на двусторонние переговоры европейских политиков с Москвой, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Цель Запада очевидна": ключевые заявления Лаврова на заседании в ООН
Лавров объяснил референдумы на Украине заявлениями Зеленского

"Хотите имена? Они у меня есть: Колонна — Франция, Бербок — Германия, и еще представитель Северной Европы запросил встречу с Сергеем Лавровым. Вот второй день запрашивают", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По словам дипломата, Брюссель отговаривает от контактов те страны, с которыми у Москвы много исторических, экономических и гуманитарных связей. Несмотря на это, "западные гранды" сами просят о встрече. Идея с изоляцией России провалилась, и Генассамблея стала тому еще одним подтверждением, подчеркнула Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.