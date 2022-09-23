Главы МИД Франции и ФРГ запросили срочную встречу с Лавровым в ООН

При этом ЕС запретил своим членам двусторонние переговоры с Москвой

Главы МИД Франции и Германии настойчиво запрашивают встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Их не останавливает запрет Брюсселя на двусторонние переговоры европейских политиков с Москвой, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Хотите имена? Они у меня есть: Колонна — Франция, Бербок — Германия, и еще представитель Северной Европы запросил встречу с Сергеем Лавровым. Вот второй день запрашивают", — заявила Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По словам дипломата, Брюссель отговаривает от контактов те страны, с которыми у Москвы много исторических, экономических и гуманитарных связей. Несмотря на это, "западные гранды" сами просят о встрече. Идея с изоляцией России провалилась, и Генассамблея стала тому еще одним подтверждением, подчеркнула Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"