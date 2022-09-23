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В России резко выросли продажи антидепрессантов и препаратов от тревоги

09:28
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Спрос на успокоительные начал расти с конца февраля

Продажи антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков в России за последний месяц выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с прошлым годом россияне стали покупать такие препараты в среднем на 30% чаще, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Всего за это время россияне купили свыше 2,5 миллиона упаковок таких препаратов, потратив на это почти 1,5 миллиарда рублей. Самыми популярными средствами оказались препараты под брендами "Афобазол", "Ципралекс" и "Грандаксин" (два последних отпускают только по рецепту).

Издание отмечает, что спрос на успокоительные начал расти с конца февраля. Это связано с общим тревожным фоном, вызванным геополитической и экономической ситуацией, говорят врачи.

При этом специалисты советуют не увлекаться седативными средствами и принимать их только по назначению.

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