Референдумы в Донбассе, Херсоне и Запорожье: как проходит голосование

На некоторых выездных пунктах уже образовались очереди

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье и Херсонская область сегодня открывают новую страницу своей истории. Этим утром на освобождённых территориях начались референдумы о вступлении в состав России. К обеспечению безопасности привлечены все местные силовые структуры. Голосование продлится пять дней. Стационарные участки откроются во вторник. А пока волеизъявление организовано на дому и в выездных пунктах. На некоторых уже образовались очереди.

Эта ночь для участковых избирательных комиссий была бессонной. Принимали бюллетени, готовили ящики для голосований. На каждый по две индивидуальных пломбы. Первые группы отправились на подомовой обход в небольшие населенные пункты в 8 часов утра.

Бюллетени напечатаны с высокой степенью защиты от подделки. Есть водяные знаки. На каждой - печать и подписи двух членов комиссии. Опускать их будут в переносные ящики. Каждый вечер их содержимое будут помещать в сейф-пакеты, которые вскроют только 27 сентября при подсчете голосов.

Работники избиркомов посещают каждый дом – по списку. Если кого-то не застали на месте, придут на следующий день еще раз. Возможность проголосовать будет у каждого.

Избирательные участки организованы и для беженцев – тех, кто уехал от украинских националистов в Россию. Проголосовать сможет каждый, у кого есть документ, удостоверяющий личность. Весь процесс максимально открыт и прозрачен. Все комиссии на местах приступили к работе.

"У них с собой будут переносные урны, будет удостоверение, которое подтверждает, что они являются членами комиссии, у них с собой будут списки избирателей и они будут приходить буквально в каждый дом, к каждому избирателю. До этого у нас подобных голосований не проходило. Делается это с той целью, чтобы максимально обезопасить людей, чтобы не было доступа к персональным данным. Самое главное – это безопасность", - заявила глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.

На освобожденных территориях приняты беспрецедентные меры безопасности. Сотрудники МВД проверяют избирательные участки, места скопления людей. Делают все возможное, чтобы местные жители могли спокойно сделать свой исторический выбор.

Голосование началось и в Херсонской области. Здесь проводятся встречи трудовых коллективов Речного и Морского портов, судоремонтного и хлебозаводов, медиков, преподавателей и студентов Моракадемии. Обсуждают будущее с Россией. После встреч есть возможность проголосовать.

Активно голосуют и на Донбассе. Многие хотят выразить свое мнение в первый же день. На участках и во дворах, возле мобильных пунктов в Луганске - десятки людей.

Референдум будет продолжаться с 23 по 27 сентября. Четыре дня голосование будет проводиться по месту жительства и на мобильных пунктах. В последний день откроются избирательные участки. Такой подход поможет избежать массового скопления людей и обеспечит максимальную безопасность. Первые итоги объявят уже 28 сентября. Полностью подсчет планируют завершить в течение пяти дней.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "В центре событий", "ТВ Центр".

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