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В России открылись участки для голосования на референдумах

11:39
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Процесс организован на высоком уровне

Проголосовать могут жители освобождённых территорий, которые находятся в России. Десятки участков открылись на Дальнем Востоке, в Якутии, Крыму и других регионах.
На освобожденных территориях стартовали исторические референдумы

Выразить свою мнение можно также в пунктах временного размещения беженцев. Голосуют и в столице. Как отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, процесс организован на максимально высоком уровне, а сами референдумы полностью соответствуют международным нормам права.

"Я уверена, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность. Волеизъявление происходит в соответствии с международными нормами, уставом ООН. У жителей ДНР, ЛНР, других освобождённых территорий есть такое право, законное право. А в сегодняшней ситуации это фактически право на жизнь", - заявила Валентина Матвиенко.

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