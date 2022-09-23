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Активы на полмиллиарда долларов арестованы за рубежом по требованию России

09:26
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Также под арестом 60 объектов недвижимости

Россия продолжает работу по возврату финансовых средств, незаконно выведенных из страны. По требованию российской стороны за рубежом арестованы активы на 500 миллионов долларов, заявил глава генпрокуратуры Игорь Краснов.

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"На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, генеральной прокуратурой России обеспечивается… сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов", — сказал Краснов на встрече с коллегами из стран ШОС в Астане.

Генпрокурор России напомнил: законопроект, который позволит генпрокуратуре обращаться в иностранные юрисдикции, чтобы возмещать ущерб, нанесенный государству преступлениями, сейчас на заключительной стадии согласования. В работе по возвращению активов из-за рубежа участвуют прокуратура, следственные органы, службы финансовой разведки, банковского и фискального контроля. Краснов подчеркнул, что некоторые страны создают искусственные проблемы, мешающие возврату выведенных из России финансов, передает РИА Новости.

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