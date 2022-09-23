Бегство западных наемников с передовой засняли на видео

ВСУ после серии неудач лихорадочно меняют тактику

Киевские националисты усиливают обстрелы освобождённых территорий в отчаянной попытке сорвать процесс голосования. Системы ПВО работают в Херсонской области. Более 10 ракет сбили над Новой Каховкой. Под огнём американских установок - Стаханов. Непростая обстановка и в Донецке. ВСУ предпринимают очередные попытки к наступлению в районе Красного Лимана. Безуспешно. Российские военные и подразделения республик Донбасса сдерживают натиск и наносят сокрушительные удары по технике противника.

Беглый огонь из "Градов". Мощная артподготовка. Дивизионы российских систем залпового огня бьют по националистам в Харьковской области. Еще одна попытка ВСУ прорваться к занятым союзными силами рубежам пресечена. Кроме бронеколонны, уничтожен и командный пункт.

Четвертые сутки и практически без передышки ВСУ штурмуют стратегически важный Красный Лиман. Отсюда прямая дорога на Луганщину. Поэтому националисты и бросают в бой все резервы. Но безуспешно. Атаки с воздуха пресекают ударные вертолеты.

Под прикрытием авиации российские десантники не только удерживают Лиман. Но и смогли одним внезапным маневром прорвать фронт и перейти в наступление. Этот бросок грозит обрушить всю линию обороны ВСУ на Харьковском направлении.

Огнем бронетехники морские пехотинцы уничтожают группы диверсантов под Херсоном. ВСУ после серии неудач лихорадочно меняют тактику. Пытается удержать свои позиции не лобовым столкновением с российскими военными, а забрасывая в тыл десятки мелких отрядов. Но морпехи надежно прикрывают фланги.

Это подтверждают и пленные. Лес, крупный "опорник". Бой продолжался несколько минут. Националисты сбежали, бросив своих раненных. Помощь пленным оказывают российские спецназовцы. Бинтуют раны, накладывают шины. Позже во время допросов выяснится – кто-то из боевиков даже проходил подготовку в Британии. Но напрасно. Рота из 200 человек была уничтожена в первом же бою под Угледаром.

ВСУ пытаются перехватить инициативу, бросая на передовую наемников. Но отвагой, как и профессионализмом, они не отличаются. Кадры, сделанные самими американцами: час лежат в кювете, не понимая, чьи танки появились вдалеке и что делать. Когда стало ясно, что машины российские, началось бегство. Комбатанты из США то залезали в джип, то выпрыгивали едва ли не на ходу. И в панике чуть не растеряли оружие.

На проселочной дороге вблизи передовой, саперы ищут взрывные устройства. Проходить эти участки приходится по несколько раз в день. Разведгруппы ВСУ пытаются минировать подходы к линии соприкосновения. Сорвать доставку боеприпасов и продовольствия. Диверсанты используют все, что есть под рукой. От ручных гранат. До огнеметов.

Работы саперам хватает и в тылу, где отступающие националисты минируют гражданские объекты. Мосты, вышки связи, дома. И почти в каждом случае радикалы используют для усиления поражающего эффекта иностранные боеприпасы. Только на одном из участков саперы обезвредили более 200 мин, поставленных ВСУ странами НАТО.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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