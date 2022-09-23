В США назвали Украину иждивенцем

В западных СМИ резко изменился тон статей об Украине

Страны ЕС хотят заключить соглашение о потолке цен на российскую нефть в ближайшие недели. Об этом сообщило издание "Блумберг". Последствия антироссийских санкций обсудили Сергей Лавров и его венгерский коллега на полях Генассамблеи ООН. Петер Сийярто по итогам этой встречи заявил, что европейская экономика уверенно движется к рецессии. Ещё одни важные переговоры российского министра - с генсеком организации Антониу Гутерришем - посвятили теме украинского зерна.

На полях Генассамблеи ООН глава российского МИДа обсудил с генсеком организации ход реализации стамбульских договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и беспрепятственного экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Итог беседы: должен быть пакетный характер действий до полного выполнения сделки.

Но это лишь малая толика мер по спасению мира от глобального продовольственного и энергетического кризиса, усугубляемого конфликтом на Украине. Кураторы Киева явно не настроены его прекращать.

"Не вижу ничего хорошего в обозримом будущем, в мире не происходит ничего хорошего. Если вы меня спрашиваете, прекратятся ли бои, война - не прекратятся и не закончатся скоро. Геополитическая мировая ситуация идет вниз, и мы будем свидетелями большого, большого, большого мирового конфликта", - заявил президент Сербии Александр Вучич.

Усиление интенсивности боевых действий провоцирует запад, поставляя Киеву вооружения. Но нацистскому режиму все мало. Украина требует от ЕС и США срочно дать ей современные танки. Свои-то все уже подрастеряли. Теперь хотят американские "Абрамсы" и немецкие "Леопарды". Но на западе уже, судя по всему, начинают понимать: поставки таких вооружений - все равно что отправка их в черную дыру.

"Довольно сложно передать Украине не только танки американского производства, но и детали для их обслуживания. Не хочется давать им что-то, что сломается, у чего закончится бензин, а они не смогут его заправить", - пишут СМИ.

Две недавние статьи, вышедшие в США, и вовсе можно считать экстремистскими. По нынешним-то временам. В первой Украину называют иждивенцем, которому не место в НАТО. Во второй просят Зеленского оставить Крым в покое. Материал именно с таким заголовком вышел в издании "Американский консерватор". Автор - Дуг Бэндоу - бывший спецпомощник Рональда Рейгана. Ныне старший научный сотрудник занимающегося аналитическими исследованиями института Катона в Вашингтоне напоминает читателям историю русского Крыма. Который быть освобожденным Киевом совсем не желает. Но если исполняющий роль главнокомандующего Зеленский попробует вернуть Крым силой, а запад рискнет его в этом поддержать, аукнется всему миру, предупреждает экс-советник 40-го президента США.

"С имеющимися силами Киеву будет нелегко отвоевать даже Донбасc. Чтобы претендовать на Крым, Украине пришлось бы набирать и обучать гораздо больше людей, чем необходимо для своей защиты. А для того, чтобы еще и преуспеть, необходимо иметь в изобилии западное оружие. Такой курс Киева вынудит США и Европу либо усилить свою поддержку с повышенным риском быть втянутыми в активные боевые действия, либо отказаться от Украины. Вашингтон заинтересован в том, чтобы помочь Киеву защититься, но не заинтересован в том, чтобы предоставить Украине возможность рисковать региональной стабильностью и миром, исправляя ее собственные прошлые исторические ошибки", - отмечает издание.

Дуг Бэндоу резюмирует: Вашингтон не должен подчинять интересы американцев фантазиям Зеленского. А если тому пригрезится штурм Кремля, кураторы тоже полезут на рожон? США и ЕС должны стремиться к подержанию рабочих отношений с Москвой, а не подталкивать ее к более тесному сотрудничеству с Китаем. Об этом пишет экс-советник Рейгана, одного из самых знаменитых и выдающихся президентов США. Нынешнего, 46 -го, запомнят, скорее, по его оговоркам и странностям.

А его сына Хантера - по коррупционным скандалам и секс-вечеринкам. Издание Daily Mail получило фото и видео с отдыха Хантера Байдена в 2018 году люксовом отеле в Малибу стоимостью 4200 долларов в сутки, где он предается различным удовольствиям.

Потешаются и в британском королевстве. Над Борисом Джонсоном. Его, похоже, пора разжаловать из почетных граждан Одессы. Это звание вместе со знаком Григория Маразли сразу трёх степеней он получил летом. В благодарность за защиту города от агрессора, как украинские власти называют Россию. Но доверия не оправдал. Во время первого после отставки выступления в британском парламенте поблагодарил не того Владимира.

Заикался Джонсон так, словно вся жизнь за один миг пронеслась перед глазами. Но в этой оговорке - вся суть западных политиков. Изо всех сил пытаются изолировать Россию и ее лидера на мировой арене, но из собственных голов выбросить никак не могут.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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