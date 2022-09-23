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"Конец света": ДТП в Китае привело к сильному пожару

11:49
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Водители успели вовремя покинуть автомобили

Завораживающие и в то же время пугающие кадры из Китая. На востоке страны вспыхнул мощный пожар. В провинции Аньхой на мосту произошло столкновение нескольких автомобилей с грузовиком, который перевозил силиконовое масло.

Горючие материалы воспламенились от удара. Гигантские клубы чёрного дыма и яркий столб огня поднялись на сотни метров в высоту. Очевидцы сравнивали происходящее с концом света.

Водители успели вовремя покинуть автомобили. Только один человек получил травмы. На месте ЧП работают десятки сотрудников экстренных служб. К этому часу пожар практически потушен.

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