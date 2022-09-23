Проект "Чистая Арктика" собрал волонтеров со всей России

Они наводили порядок в поселке Старый Варандей

В посёлке Старый Варандей на побережье Баренцева моря волонтёры собрали почти 200 тонн мусора. Второй год в России реализуется масштабный проект по очистке северных территорий от накопленных с советских времён отходов "Чистая Арктика". Генеральную уборку при поддержке крупных предприятий проводят добровольцы со всей страны.

Проект "Чистая Арктика" собрал волонтеров со всей страны. В течение недели они наводили порядок в поселке Старый Варандей. Основанный почти 100 лет назад для оленеводов, в 70-х годах прошлого века он стал базой нефтегазоразведочных экспедиций. В основном, от них мусор и остался.

"За неделю смогли очистить территорию в 15 гектаров, собрали металлолома и ТБО 197 тонн. Были очень тяжелые условия и фактически на грани все люди работали, выходила из строя техника, мы работали на краю Земли", - рассказал представитель проекта "Чистая Арктика", руководитель группы волонтеров Андрей Захаров.

В 2000-м Старый Варандей официально закрыли, потом сюда снова вернулись люди. Сейчас поселок считается вахтовым. Здесь существует терминал по отгрузке нефти. Есть перевалочная база проекта "Приразломное". Основной мусор - металлолом, пустые бочки из-под топлива, которые завозили для экспедиций.

Одна из главных сложностей, с которыми столкнулись организаторы акции, труднодоступность мест уборки. Но добровольцев это совсем не испугало. Это уже второй сезон проекта "Чистая Арктика". Организаторы планируют провести более 30 экспедиций во всех арктических регионах. Волонтеры едут с удовольствием. И отбоя от желающих нет.

Проект "Чистая Арктика" по-настоящему масштабный. В нём принимают участие несколько крупных компаний. Регионы предоставляют волонтерам транспорт. В Старом Варандее удалось очистить всё. В республике Саха убирали мусор в Тикси. А на Чукотке в Певеке - это самый северный город России - готовятся привести в порядок территорию около первого плавучего атомного энергоблока "Академик Ломоносов".

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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