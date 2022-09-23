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Кабмин выделил 2,6 млрд рублей на ликвидацию свалок в Подмосковье

09:46
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Средства выделены в рамках федерального проекта "Чистая страна"

Правительство России направит из своего резервного фонда более 2,6 миллиарда рублей на ликвидацию крупных подмосковных свалок. Средства выделены в рамках федерального проекта "Чистая страна", распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

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"Речь идет о трех закрытых мусорных полигонах - "Шатурский" в городском округе Шатура, "Непейно" под Дмитровом и "Лесная" под Серпуховом. С помощью федеральных средств до конца 2022 года будут завершены подготовительные этапы работ по ликвидации этих свалок и начата их рекультивация", - говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кабмин ранее одобрил распределение субсидий на ликвидацию незаконных свалок в границах городов в 24 российских регионах. Главные цели федерального проекта "Чистая страна" - восстановление земель, занятых незаконными полигонами, улучшение экологической ситуации.

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