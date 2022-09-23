Собянин рассказал о благоустройстве 17 станций будущих МЦД-3 и МЦД-4

Станции приведут к стандарту Московского транспорта

Все станции, которые будут включены в будущие МЦД-3 и МЦД-4, постепенно приводят к стандарту Московского транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, запланировано комплексное благоустройство 17 станций будущих диаметров. Там будут отремонтированы кассы, платформы, фасады станций и навесы. Кроме того, улучшат освещение, установят новую навигацию, в том числе электронные табло.

"На D3 приведём в порядок: Сортировочную, Плющево, Вешняки, Ухтомскую, Панки, Красково, Удельную, Быково, Кратово. На D4: Солнечную, Кусково, Новогиреево, Реутов, Никольское, Салтыковскую, Кучино, Нижегородскую", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Собянин подчеркнул, что "наземное метро" должно быть таким же комфортным и безопасным, как и обычное. По прогнозам, третий и четвёртый диаметры будут перевозить свыше миллиона человек в сутки и улучшат транспортную доступность больше 40 районов Москвы.

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