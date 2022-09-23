Российские десантники уничтожили более 120 военных ВСУ

Предотвращена попытка наступления

Попытку наступления украинской армии в ходе спецоперации предотвратили российские десантники. Подразделения ВДВ обнаружили противника с помощью беспилотников, уничтожено более сотни боевиков, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот и при поддержке 9 танков и 16 боевых бронированных машин предприняли безуспешную попытку наступления", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны, перемещения украинских боевиков удалось своевременно обнаружить при помощи беспилотников. Подразделениями ВДВ уничтожено более 120 военнослужащих ВСУ и бронированная техника. Часть техники захвачена в качестве трофеев, передает ТАСС.

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