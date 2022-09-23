Банки Узбекистана приостановили обслуживание карт "Мир"

Объясняют это техническими причинами

Обслуживание российских карт "Мир" банками Узбекистана приостановлено с 23 сентября. Как заявили в пресс-службе единого общереспубликанского процессингового центра UZCARD, причины такого шага – технические.

"В связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 9:00 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD-"Мир" за рубежом", — говорится в сообщении. При этом отмечается, что на территории Узбекистана кобейджинговые карты Uzcard-"Мир" работают в штатном режиме, передает РИА Новости.

Ранее банки Турции и Вьетнама сообщали о приостановке обслуживания российских карт из-за опасений американских санкций. В частности, 19 сентября работу с платежной системой "Мир" приостановили турецкие Türkiye İş Bankası и DenizBank.

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