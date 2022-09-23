Бочкарёв: Более 90 тыс. москвичей начали переселение по программе реновации

Почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи от новых квартир

Более 90 тысяч москвичей начали переселение в новостройки по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"С начала программы реновации на текущий момент готовы к переселению 90,4 тысячи жителей из 531 старого дома, из них почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи от своих новых квартир", - рассказал Бочкарёв.

По его словам, в проектировании находятся 239 новостроек, площадью 4,7 миллиона квадратных метров. Ведётся строительство еще 170 объектов жилой площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Он подчеркнул, что программа реновации продолжает набирать обороты.

"С начала года в столице было введено в эксплуатацию 29 домов, жилой площадью почти 340 тысяч квадратных метров и передано под заселение 39 новостроек, жилой площадью около 500 тысяч квадратных метров. Кроме того, дополнительно подобраны 29 стартовых площадок. Таким образом, их общее число достигло цифры 561", - добавил Бочкарёв.

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