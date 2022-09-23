ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: Более 90 тыс. москвичей начали переселение по программе реновации

10:52
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи от новых квартир

Более 90 тысяч москвичей начали переселение в новостройки по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

"С начала программы реновации на текущий момент готовы к переселению 90,4 тысячи жителей из 531 старого дома, из них почти 73 тысячи москвичей уже получили ключи от своих новых квартир", - рассказал Бочкарёв.

По его словам, в проектировании находятся 239 новостроек, площадью 4,7 миллиона квадратных метров. Ведётся строительство еще 170 объектов жилой площадью 2,8 миллиона квадратных метров. Он подчеркнул, что программа реновации продолжает набирать обороты.

"С начала года в столице было введено в эксплуатацию 29 домов, жилой площадью почти 340 тысяч квадратных метров и передано под заселение 39 новостроек, жилой площадью около 500 тысяч квадратных метров. Кроме того, дополнительно подобраны 29 стартовых площадок. Таким образом, их общее число достигло цифры 561", - добавил Бочкарёв.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Новоселье
Новоселье
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.