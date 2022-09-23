Спасатели эвакуировали 700 человек из горящего ТЦ в Нижнем Новгороде

Возгорание возникло на цокольном этаже

Более 700 человек эвакуированы из горящего торгового центра в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения в 10.00... происходило горение бытовой техники на цокольном этаже. В 10.15 пожар ликвидирован", - приводит сообщение экстренных служб РИА Новости.

Сообщение о пожаре в ТЦ "Республика" на площади Революции поступило в пятницу в 9.55. Из здания было эвакуировано 738 человек, в том числе 25 детей. Погибших и пострадавших нет.

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