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МЧС предупредило москвичей о сильном дожде в субботу

11:55
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Жителей столицы призвали к осторожности

Экстренное предупреждение распространило главное управление МЧС России по Москве. В столице в субботу ожидается сильный дождь.

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"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 03:00 мск до конца суток 24 сентября в Москве ожидается сильный дождь", - приводит сообщение пресс-службы ведомства ТАСС.

Москвичам напомнили об осторожности. Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Надо избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений – а парковать автомобили лучше подальше от деревьев.

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