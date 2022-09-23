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Минобороны уточнило категории не подпадающих под частичную мобилизацию россиян

12:02
  • пятница
  • 23 сентября 2022

К частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов

В Министерстве обороны уточнили категории граждан, которые не подлежат частичной мобилизации. В список попали россияне с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки, которые работают в следующих сферах:

— в аккредитованных организациях, осуществляющих деятельность в области информационных технологий и задействованным в разработке, развитию, внедрению, сопровождению и эксплуатации решений в области информационных технологий и обеспечения функционирования информационной инфраструктуры;

— в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования Российской Федерации;

— в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые являются учредителем и (или) редакцией и (или) издателем зарегистрированного средства массовой информации и (или) вещателем телеканала, радиоканала и задействованных в производстве и (или) распространении продукции средств массовой информации;

— в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

В Минобороны добавили, что для освобождения от частичной мобилизации работников руководители организаций должны подать списки по утвержденной Генштабом форме.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На службу будут призывать тех, кто уже служил в армии, имеет нужную специальность и боевой опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в армию могут мобилизовать 300 тысяч человек.

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