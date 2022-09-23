Евросоюзу нужны уголь и древесина

ЕС тайно отменяет антироссийские санкции. Против ограничений выступил ряд европейских стран, которым необходимы, в частности, уголь и дерево из России, пишет Bloomberg.

"Еврокомиссия тайно выпустила документ, исходя из которого иностранные компании могут помогать транспортировать, финансировать или страховать продажу российского угля и древесины", — сообщает издание.

Против новых рекомендаций выступили страны Балтии и Польша. Они попросили ЕК более подробно объяснить такое решение – заявляют, что оно смягчит санкции в отношении российских товаров. Однако, с точки зрения издания, Европа оказалась загнанной в угол.

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