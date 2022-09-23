Собянин оценил ход строительства участка МСД от путей Павелецкого направления МЖД до МКАД

Мэр осмотрел один из участков

Строительство южного участка Московского скоростного диаметра идёт с опережением графика. Уже в следующем году будет отрыта большая часть магистрали. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава года осмотрел участок от Павелецкого направления железной дороги до МКАДа. Длина отрезка около четырёх километров. Трасса будет состоять из шести полос. И пройдёт вдоль путей МЦД-2. А также пересечёт улицу Подольских Курсантов.

Планируется построить две эстакады основного хода. Со съездами на Дорожную улицу и к станции "Красный Строитель" второго Диаметра.

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