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В Москве проходит финал чемпионата творческих компетенций "Арт Мастерс"

14:55
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Заявки на участие подали тысячи молодых профессионалов

В Москве проходит финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций "Арт Мастерс".

Проект направлен на поиск и поддержку кадров в сфере креативных индустрий. Заявки на участие в конкурсе подали тысячи молодых профессионалов со всей страны.

15 команд с финалистами были собраны с помощью жеребьёвки на площадке арт-кластера "Таврида". Им предстоит защитить свои работы в трёх направлениях: кино, музыка и театр. Все проекты разместят на ведущих онлайн-платформах. А победители получат поддержку в продвижении. Их представят на гала-концерте в Большом театре 27 сентября.

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