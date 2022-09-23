В Москве проходит финал чемпионата творческих компетенций "Арт Мастерс"

Заявки на участие подали тысячи молодых профессионалов

В Москве проходит финал командных соревнований Национального открытого чемпионата творческих компетенций "Арт Мастерс".

Проект направлен на поиск и поддержку кадров в сфере креативных индустрий. Заявки на участие в конкурсе подали тысячи молодых профессионалов со всей страны.

15 команд с финалистами были собраны с помощью жеребьёвки на площадке арт-кластера "Таврида". Им предстоит защитить свои работы в трёх направлениях: кино, музыка и театр. Все проекты разместят на ведущих онлайн-платформах. А победители получат поддержку в продвижении. Их представят на гала-концерте в Большом театре 27 сентября.

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