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Полиция изъяла 20 млн рублей из дома главного нотариуса Подмосковья

14:58
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Возбуждено уголовное дело

В столице задержан президент Московской областной нотариальной палаты, подозреваемый в коммерческом подкупе в размере пяти миллионов рублей.

По данным СК, Станислав Смирнов год назад пообещал своему коллеге пристроить сына на вакантную должность нотариуса. За определенную сумму денег. Наличные ему передали в служебном кабинете на Озерковской набережной.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сообщается, что во время следственных действий подозреваемый вел себя вызывающе. В ходе обысков из его дома изъяли более 20 миллионов рублей. Кроме того, в собственности обнаружили двухэтажный дом в Балашихе, две новых дорогих иномарки и недвижимость на Кипре.

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