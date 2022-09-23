В Москве проходит фестиваль для незрячих и слабовидящих людей

Запланированы прогулки и квесты

В столице проходит фестиваль для незрячих и слабовидящих людей "Душа города. Москва". Всё очень интересно и позитивно: прогулки, квесты, интересные лекции, спектакли, концерты.

Программы разработаны специально для тех, кто воспринимает этот мир иначе. На основе собственных ощущений, переживаний, звуков и запахов. Участников проведут по историческим маршрутам так, чтобы они буквально смогли прочувствовать пульс огромного города. Его ритм и дыхание.

"Чтобы незрячим экскурсантам было более понятно, как устроены здания, как выглядят памятники, мы специально готовились. Вот, например, сегодня буквально нам привезли макет Меньшиковой башни, тактильный, который можно будет рассматривать руками", - рассказала директор музея "Огни Москвы", руководитель проекта "Душа города" Наталья Потапова.

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