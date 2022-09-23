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Участники "Московского долголетия" приступили к творческим экспериментам

15:15
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Их работы можно будет увидеть в Центре Гиляровского

Выставка работ проекта "Московское долголетие". Пейзажи, портреты, эскизы, коллажи, которые создают не профессионалы, а обычные москвичи элегантного возраста, можно будет скоро увидеть в Центре Гиляровского. В какой технике работают художники и что в творчестве они считают главным?

Обстановка творческая, непринужденная. А создание новых коллекций одежды начинается с игры. С образами.

"Мы брали просто кисточки, краски, делали какие-то цветовые пятна и затем из этого создавались, искались интересные силуэты", - рассказал Денис Ерёмкин, дизайнер одежды, заведующий кафедрой Московского художественно-промышленного университета.  

Сначала обсуждают линии, силуэты, потом подберут ткани, узнают, как провести модный показ. Главное - в этой дизайнерской лаборатории все считают: учиться никогда не поздно.

Творческим экспериментам очень способствует и пленэр в московских двориках. Архитектура столицы вдохновляет. Это творческая лаборатория Ирины Петраковой. Художница и педагог, она работает обычно с детьми, а вот с такими взрослыми учениками сотрудничает впервые. Учатся технике коллажа - создают посвящение Москве.

А в группе модного художника Вовы Перкина все работают над созданием автопортретов. Яркую манеру и технику преподавателя изучили и оценили. Сильно он, признаются, изменил мировосприятие. И задание дал непростое - символически изобразить свой внутренний мир.

Без творческих мук, конечно, не обошлось. Прежде, чем выбрать окончательный вариант, Тимур Джакипов изобразил разные свои состояния - получилась целая серия автопортретов.

Вова Перкин внимание уделяет каждому - помогает, советует. И не устает восхищаться учениками: "Когда ты начинаешь с этими людьми заниматься, ты видишь их энергию и понимаешь, что ты видишь двадцатилетних, которые уже устали жить, а эти люди - бодры и действуют, творят и вообще ты видишь, что в каждом есть все-таки художник, а это самое главное".

Профессиональных художников, конечно, здесь нет. В роли живописцев многие попробовали себя только на проекте "Московское долголетие". Но сейчас уже каждому можно устраивать настоящие персональные выставки. А коллективная точно скоро пройдет в Музее Москвы.

Юлия Богоманшина, Илья Дроздов, Тимофей Проймин, "ТВ Центр".

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