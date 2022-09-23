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В "Аптекарский огород" привезли огромную тыкву из Луховиц

15:09
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Ее вес - 900 кг

Конкурс красоты сейчас проходит в "Аптекарском огороде". Участницы и правила необычные. Там выбирают самую крупную тыкву.
Агроном-любитель из Луховиц вырастил огромную тыкву

В форма и размерах соревнуются 12 кандидаток из разных городов. Оранжевые, жёлтые, почти красные, даже полосатые. Но лидера видно сразу. Вот она, тыква из Луховиц! Огромная, весом 900 килограммов. Как её вообще подняли и загрузили в машину, чтобы привезти в Москву?

Луховицкие садоводы уже не первый год удивляют москвичей чудесами селекции. В прошлом году, например, они вырастили 700-килограммовый овощ. И теперь побили даже собственный рекорд.

В конце праздника все тыквы разрежут и раздадут посетителям. А семена гигантов можно будет купить.

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