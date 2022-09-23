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Власти Польши начали готовиться к радиационной тревоге

12:54
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Школам направили инструкции по раздаче йодида калия

Директорам школ в Польше разослали инструкции о раздаче детям таблеток йодида калия. Польские власти разрабатывают план действий на случай возникновения радиационной опасности из-за событий на Украине.

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"Некоторые слышат, что на такую раздачу у них будет шесть часов с момента объявления тревоги", - рассказал газете "Речь Посполита"  представитель Всепольской ассоциации руководящего состава системы образования Марек Плещняр.

По данным издания, мэрия Варшавы также подтвердила, что начала подготовку к раздаче таблеток, содержащих йодид калия, в случае радиационной аварийной ситуации. Город готовит распределительные пункты и назначает координаторов. МВД Польши, в свою очередь, сообщило, что препаратом обеспечены отделения пожарной охраны. Из-з-а событий вокруг Запорожской АЭС в Варшаве подняли вопрос о состоянии укрытий для гражданского населения, передает РИА Новости.

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