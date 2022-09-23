Песков: присоединение освобожденных территорий пройдет в короткие сроки

В случае положительного исхода референдумов

Процесс вхождения республик Донбасса и других освобожденных территорий в состав России в случае положительного исхода референдумов пройдет быстро. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я точно не могу сказать. Я фактически убежден, что это будет достаточно быстро", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля также подчеркнул, что попытки Украины вернуть территории Донбасса после вступления в Россию будут расцениваться как атаки на страну.

Говоря о возможных переговорах с Киевом, Дмитрий Песков заявил, что они были бы востребованы, но пока никаких предпосылок для них нет.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября.

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