ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков: присоединение освобожденных территорий пройдет в короткие сроки

12:57
  • пятница
  • 23 сентября 2022

В случае положительного исхода референдумов

Процесс вхождения республик Донбасса и других освобожденных территорий в состав России в случае положительного исхода референдумов пройдет быстро. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Я точно не могу сказать. Я фактически убежден, что это будет достаточно быстро", - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Представитель Кремля также подчеркнул, что попытки Украины вернуть территории Донбасса после вступления в Россию будут расцениваться как атаки на страну.

Говоря о возможных переговорах с Киевом, Дмитрий Песков заявил, что они были бы востребованы, но пока никаких предпосылок для них нет.

Референдумы о вхождении в состав России начались в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях в пятницу, 23 сентября. Голосование продлится до 27 сентября.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.