Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52

Уничтожена бронетехника ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в зоне специальной военной операции на Украине. Авиация уничтожает опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

"Интенсивность полетов высокая, в сутки выполняется 3-4 полета...", - рассказал журналистам летчик ВКС России Александр.

По данным Минобороны, во время боевых вылетов летчики армейской авиации обнаружили укрепленные пункты и районы сосредоточения живой силы противника. Пункт управления и бронетехника ВСУ были уничтожены неуправляемыми авиационными ракетами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"