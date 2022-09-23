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Минобороны показало кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52

13:18
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Уничтожена бронетехника ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в зоне специальной военной операции на Украине. Авиация уничтожает опорные пункты и бронированную технику ВСУ.

Модернизированный Ка-52 получил защиту от всех ПЗРК
Экипажи Ка-52 и Ми-28 выполнили 58 боевых вылетов в зоне СВО

"Интенсивность полетов высокая, в сутки выполняется 3-4 полета...", - рассказал журналистам летчик ВКС России Александр.

По данным Минобороны, во время боевых вылетов летчики армейской авиации обнаружили укрепленные пункты и районы сосредоточения живой силы противника. Пункт управления и бронетехника ВСУ были уничтожены неуправляемыми авиационными ракетами.

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