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Песков назвал истерической реакцию на частичную мобилизацию

13:23
  • пятница
  • 23 сентября 2022

В первый день был недостаток информации, признал представитель Кремля

Кремлю не понятна истерическая реакция некоторых россиян на объявление частичной мобилизации в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны уточнило категории не подпадающих под частичную мобилизацию россиян

"Можно еще было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления, даже в первый день. Потому что действительно был определенный недостаток информации, что также понятно и объяснимо", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Он обратил внимание на то, что уже вчера были "активированы все информационные линии", а Минобороны "отвечает на все вопросы".

"Сейчас нет дефицита в разъяснениях. Обеспечена возможность задавать вопросы. А то что есть, конечно, какие-то провокационные и фейковые сообщения в соцсетях — просто нужно трезво и вдумчиво к этому относиться", - сказал пресс-секретарь президента.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. На службу будут призывать тех, кто уже служил в армии, имеет нужную специальность и боевой опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, в армию могут мобилизовать 300 тысяч человек.

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