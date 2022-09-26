Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Козероги сегодня - лучшие в учебе, а Тельцам следует беречь силы

Овны

Вчерашнее новолуние могло вас расслабить, но сегодня звезды требуют полной мобилизации сил. Будьте готовы отстаивать свои позиции и защищать авторитет.

Тельцы

Начинайте неделю плавно, без рывков, и не берите на себя слишком много обязанностей. Ближайшие дни высыпайтесь и берегите силы - это самое важное.

Близнецы

Вас трудно испугать двузначной цифрой непрочитанных сообщений, но знайте, что общение сегодня будет непростым! Старайтесь не брать на себя чужие проблемы.

Раки

У вас сегодняшний день может вызвать ощущение огромного наплыва работы. Лучшего руководства, чем "глаза боятся, а руки делают", пока никто не придумал.

Львы

В работе с людьми и поездках по городу вас сегодня может ожидать немало поводов для огорчений. Пропускайте эти мелочи жизни мимо ушей, сохраняйте спокойствие всем назло.

Девы

Если вы не попали под горячую руку начальника и добрались до работы без приключений, вы уже счастливый человек. Этот понедельник непрост, но и вы крепкий орешек!

Весы

Солнце не успело освоиться в вашем знаке, как угодило под огонь рассвирепевшего Юпитера. Будьте внимательны к партнерам, не дайте искрам ссоры превратиться в пожар.

Скорпионы

Ваша главная планета Плутон сегодня сильна, добра и щедра как никогда. В делах карьеры, бизнеса, учебы и семьи это поможет вам выбрать верный путь к успеху.

Стрельцы

Вы сегодня не сможете всем нравиться, так что даже не стройте таких планов. Многие люди будут капризны и обидчивы, нет смысла их переубеждать и уговаривать.

Козероги

На работе и в семье может ощущаться холодок в отношениях, зато в учебе вы среди лучших! Используйте силу своего Плутона, который помогает усваивать все новое.

Водолеи

Не торопитесь сегодня браться за дела, а еще лучше - сделайте паузу. Уединение, книги и фильмы по эзотерике станут лучшей отдушиной и лекарством от стресса.

Рыбы

Воспринимайте возврат к старым финансовым проблемам как работу над ошибками. Звезды подсвечивают места, над которыми вам нужно поразмышлять.

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