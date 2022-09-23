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ВКС России сбили три самолета и уничтожили более 130 боевиков ВСУ

13:41
  • пятница
  • 23 сентября 2022

Ликвидированы МиГ-29 и два Су-25

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия уничтожили более 130 военнослужащих ВСУ в Николаевской области. Последние данные о ситуации в зоне специальной военной операции на Украине привел официальный представитель Минобороны России генерал- лейтенант Игорь Конашенков.

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"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты временной дислокации 59-й мотопехотной и 63-й механизированной бригад в районах населенных пунктов Безыменное и Терновые Поды Николаевской области. Потери противника составили более 130 военнослужащих", - заявил генерал на брифинге.

Также, по данным Минобороны, летчики ВКС России сбили три украинских самолета. МиГ-29 был сбит в Николаевской области, а два Су-25 - в Херсонской области и ДНР, передает ТВЦ.

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